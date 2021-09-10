43歲日本女星小澤真珠是一代玉女掌門人，她的驚人美貌風靡七八十年代，顏值結合了關之琳和李嘉欣兩大美人特質，甚至被譽為「亞洲第一美女」，不僅擁有高顏值，小澤真珠在影視領域也有不錯的成績，如今的她已經年近半百卻還是保養得宜。

小澤真珠1977年出生於日本大阪府吹田市，16歲那年在放學回家的路上星探發掘，從此踏入演藝圈，1996年小澤真珠因演出漫畫改編的電視劇《惡作劇之吻》，飾演高傲千金松本麗子逐漸為人所知，她的高顏值吸引許多人的關注，人氣甚至比女主角還高。

小澤真珠的高顏值令人驚豔。(圖/翻攝自微博)

不少網友都認為小澤真珠乍看像李嘉欣，但嘴巴又長得像關之琳，可以說是集齊所有大美人的優點於一身，小澤真珠的五官立體深邃，不僅有雙炯炯有神的雙眼，英氣的烏黑眉毛和高挺鼻樑，讓她的長相美麗卻不會過於柔弱，反而可清純又可艷麗。

小澤真珠當時廣受男性觀眾歡迎，她也用實力證明自己，2004年在午間劇《牡丹與薔薇》中，她飾演雙重人格的大小姐，精湛演技令觀眾折服，2014年她嫁給小8歲的牙科醫師，婚後夫妻倆育有2子，她也將重心轉往家庭，漸漸淡出演藝圈，然而她的美至今令人難以忘懷。