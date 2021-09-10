林立青分享三級警戒期間對於萬華區的救助。（公視提供）

公視節目《保持聯絡》本周主題「萬華與交陪」，邀請到《做工的人》原著作家林立青，以及來自大阪的日籍演員兼攝影師岡本孝擔任來賓，各自介紹自己與萬華的淵源。

在今年5月本土疫情爆發之時，台北萬華區淪為重災區，因此造成許多人對該地區有汙名化的負面觀感產生。以《做工的人》一書聞名成為暢銷作家的林立青，在疫情期間常透過臉書分享自己對萬華的關注，因此被不少人誤認他也是當地區民。林立青在《保持聯絡》節目拍攝中特別澄清，「我其實從來沒有在萬華居住過，我父母才是在萬華長大，而雙北的勞工區域其實是以萬華為中心，我的很多師傅、朋友也都在那邊生活，所以才會跟萬華有這麼深刻的連結。」

提到這次萬華因為疫情備受大眾負面注目，間接導致當地老人與弱勢族群生活陷入困境，林立青付諸實際行動來協助當地社福團體，幫街友、弱勢家庭募集物資。林立青強調：「捐助有個原則，就是不要讓受贈者感覺自己是被施捨，我們要尊重他們有尊嚴這件事情。」

李霈瑜問到為什麼弱勢族群容易在萬華區聚集？林立青解釋因為老舊城區相對比較多小空間房舍，低廉的租金容易吸引弱勢族群居住。在保護社會安全網的同時，最重要一點就是要「去汙名化」，提到有些被汙名的群體勸募物資的狀況就會變得困難，此時就會更加細膩的說明受贈者的狀況讓大眾理解，林立青表示：「一定要去理解才能改變這個狀況。」

日籍演員兼攝影師岡本孝在《我的婆婆怎麼那麼可愛》中飾演日本攝影師旅遊作家英樹，壁咚告白女主角小鷗令觀眾印象深刻。他因為受到侯孝賢導演的吸引，決心成為演員來台灣發展，無奈當時中文不好、沒錢也沒朋友，一直找不到工作的情況下，還一度在萬華街頭當起流浪漢。岡本孝回憶說道：「那時候有很多空閒時間在萬華散步，在龍山寺附近遇到一位街友大哥自然地聊起天，雖然語言不通但還是願意約我改天再來找他聊天，讓我非常感動，算是我在台灣的第一個朋友。」

岡本孝提到會當攝影師的機緣也跟萬華有關，當時有天在街上遇到一位老人賣給他一台又髒又舊的底片相機，因為想將那段時間的感受記錄下來，因而開啟了他的攝影之路。在萬華認識更多人之後，慢慢找到自己的勇氣跟動機，也認為萬華獨特的城市氣息與樣貌是在日本找不到的，「我遇到的萬華人都對我非常親切、公平，也讓我找回了認同感的自我，希望之後可以繼續拍攝記錄更多萬華人。」

《保持聯絡／Alone Together》全系列13集，每周六上午10點公視頻道首播，當天晚上8點於「公視＋」、「公視 PTS 臺灣」Youtube頻道上架