據《華盛頓郵報》8日報導，位於菲律賓馬尼拉以東約280英里(約450公里)的超級颱風璨樹，短短2天內由風速每小時30英里的熱帶性低氣壓，升級為風速每小時160英里的超級颱風，這樣的例子在氣象史上僅有5例；然而，專家悲觀地預測由於人為氣候暖化，這樣極端例子未來將更普遍。

璨樹正以每小時10至15英里的速度朝西方與西北方前進。儘管強度稍稍減弱，但仍對菲律賓主要島嶼呂宋島北部、台灣與中國大陸沿岸帶來嚴峻的威脅。

#Chanthu went from a depression to a cat-5-equivalent typhoon in 48 hours.



5 storms on record have done this: Elida 2002 Ernie 2017 Willa 2018 Hagibis 2019 Goni 2020.



In the Atlantic both Wilma and Felix came close and had the same intensification rate (115kt / 48hr) — Sam Lillo (@splillo) September 8 2021

國國家海洋和大氣管理局的研究員利羅（Sam Lillo）在推特上表示，有紀錄以來只有5場風暴在48小時內由低氣壓躍升為5級風暴，分別為：依利達（Elida）、2017年的厄尼（Ernie）、2018年的威拉（Willa） ， 2019年的哈吉貝（Hagibis）以及2020年的天鵝（Goni）。

邁阿密大學熱帶天氣專家麥諾迪（Brian McNoldy）則以「絕對令人震驚」，來形容璨樹的迅速成長。密西西比州立大學的大氣學家伍德(Kim Wood)指出，一般而言，若24小時內風速以每小時35英里的速度增加，就符合快速增強颱風的標準；然而，璨樹在短短24小時內最高峰速增加已超過每小時100英里。

報導表示，專家悲觀地認為，隨著地球愈來愈熱，快速加強的熱帶性低氣壓未來恐怕激增。因為，颶風與颱風的潛在強度往往與海洋儲存的熱量密切相關，而地球海洋儲存的熱量恰好持續增加。溫暖的海水結合其他有利環境，颱風與颶風增強的速度就會上升。

Supertyphoon #Chanthu: from a tropical depression to a Category 5 (equivalent) in two days... an absolutely stunning intensification rate. #KikoPH pic.twitter.com/nPgZ5KFn2f — Brian McNoldy (@BMcNoldy) September 8 2021

事實上，不只璨樹在西太平洋快速成長；隨著海洋溫度不斷刷出歷史新高，大西洋的許多風暴也出現這類的跳躍式成長。2020年的大西洋不僅颶風異常地頻繁出現，其中更有10場風暴為迅速增強的風暴。

威斯康辛大學（University of Wisconsin）的國家海洋暨大氣總署颶風科學家柯西（Jim Kossin）分析，「2021年的海水溫度較正常的海水來得高，這絕對有助於暴風快速且爆炸性的發展。歸根究柢，部分原因為人類活動造成氣候變暖」。

從颶風艾達的案例來看，如果風暴在登陸前快速增強將帶來更大的威脅；當時艾達在襲擊路易斯安那州東南部之前，迅速地由1級躍升成4級。

不過，儘管璨樹會沿路出現強度波動，但最終仍會減弱。自從8日達到5級風暴的最高峰值以來，目前風速已放緩，相當於4級颱風。但仍不能掉以輕心，畢竟璨樹的體積相當小，這讓其強度會經常產生變化。考量到它會經過呂宋島以東的溫水帶，很可能在10日時再度升級至5級。

專家預測，璨樹11日向呂宋島北部移動時將適度減弱，然後朝台灣移動並帶來豪大雨，沿海地區也可能出現洪水，隨後往東海移動並風勢減弱，最終成為侵擾南韓的熱帶性風暴。