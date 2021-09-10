新北市幼兒園群聚案持續延燒，指揮中心指揮官陳時中公布基因定序確定為Delta，強調「Delta已入侵社區」。對此，中華民國防疫協會理事長、中國附醫感染科主治醫師王任賢表示，他不認為這波Delta會重演5月三級警戒狀況，因為現在台灣防疫能力有所提升，但對於台灣去年一整年的防疫，他認為蔡政府是「謀獨、謀財、害命」，資深媒體人黃暐瀚表示，這是王任賢非常嚴厲的指控。

黃暐瀚今（10日）在臉書發文表示，Delta再度入侵台灣，傳染力更強，潛伏期看來好像也更長，小朋友更容易確診，黃暐瀚直言，誰不害怕？但聽完王任賢今天接受他的專訪論述之後，自己比較沒那麼怕了。

黃暐瀚指出，王任賢認為，這波Delta傳染力更強，但重症比例卻降低，漸漸流感化，症狀多在上呼吸道；其次，所有Delta接觸者，不只要進行隔離，還應立即給予保護，將這波一萬多人所有的Delta接觸者，通通注射疫苗，就是一種保護，14天之後，狀況大致可以解除。

此外，黃暐瀚稱，王任賢建議，現在應往「多層次篩檢」的方向，改進入境隔離計畫。入境之後如果可以天天篩檢，其實不用限制住居，保證天天篩檢，比關14天更能及早發現病毒。而對於國中高中生該不該打BNT？王任賢回應需要，並指出所謂心肌炎，不是致命風險高的後遺症，比起染疫確診，打疫苗風險更低。王任賢直言，台灣的防疫能力，跟5月完全不同，現在有篩檢量能，有疫苗，只要應用得當，不擔心再次大爆發。

但對於台灣過去一年多防疫政策，黃暐瀚指出，王任賢說分為三個階段：一開始「以疫謀獨」，嚴鎖大陸返台人民，小明也不准入境，但對美國入境者，卻不設限，不篩檢，這個階段重點不是防疫，而是政治；之後規劃疫苗政策，獨厚國產疫苗，對國際疫苗購買不夠積極，這叫「以疫謀財」；疫苗不足，篩檢不做，5月終於爆發社區傳播，令全台進入三級警戒，數百條人命喪失，這叫「以疫害命」。「謀獨、謀財、害命」，黃暐瀚說，這是王任賢非常嚴厲的控訴。