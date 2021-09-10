為宣導校園安全及防災教育，教育部及內政部因應疫情影響，以虛擬實境（VR）方式於9月10日至10月10日線上辦理「防災總動員－第8、9屆防災校園大會師」，邀集慈濟基金會與各地小學設置共159個網路攤位參加。

教育部表示，本次線上展覽規畫三大主場館，邀集各部會、縣市及全國防災校園一同展示防災推動成果活動159個攤位，結合互動、科技、創意、美感、人文與民俗風情等元素融入防災教育，發展出多元化線上體驗活動、防災遊戲與學習課程，宣傳防災教育。

在地方政府館方面，可以看到縣市政府與基礎學校推動防災教育的成果，像是彰化縣溪州鄉南州國小發展越南語防災教學，呼應在地文化；花蓮縣光復鄉西富國小導入原住民族防災智慧，建構學生野外求生及自我保護能力，透過家庭教育推動，連結防災議題至社區，形成防災生活圈，徹底落實防災教育。

在防災校園館部分，則有基隆市安樂區西定國小展現學校自製淹水閘門模型；彰化縣大城鄉大城國小以在地溪王信仰融入，發展一系列防災遊學課程，更結合在地小麥食農特色，成為社區防災教育與文化傳承的重要角色。屏東縣枋山鄉加祿國小發展多元化防災教育，開發虛擬防災小學堂、自製防災桌遊、引進防災機器人、運用防災AR教材等，點選學校攤位就可以互動學習；連江縣莒光鄉東莒國小位於離島中的離島，打造全全國唯一的船艙防災教室，讓學生掌握水上安全及求生觀念及能力。

防災教育館展現許多有趣實用的智慧防災科技互動體驗，除了內政部消防署、經濟部水利署、農委會與科技部皆參加設攤，慈濟基金會更呈現到全球各地災害第一現場援助情形，攤位上可以看到豐富的成果展示。

教育部提到，活動期間舉辦的互動式活動：「PK大票選」，邀請民眾來為喜愛的攤位進行投票，最高人氣攤位將頒發獎狀及禮金；另在展館點選「防災問答小學堂」，題目全數答對後，即能參與幸運轉盤，有機會獲得精美禮品；而在「防災闖關Here we go」參觀指定數量攤位後，也將於活動結束後進行公開抽獎，有包括高階智慧型手機、3C好禮等豐富大獎，歡迎國人踴躍參加。