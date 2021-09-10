中美元首10日上午通話，滬深兩市半日雙雙收漲。其中，上證指數重新站上3700點。

香港信報報導，上證指數10日早盤高見3722點，上漲29點，漲幅為0.81％，但大盤一度由漲轉跌，低見3681點，下跌11點，跌幅為0.31％，隨後止跌反彈，半日收報3709點，上漲15點，漲幅為0.43％，成交額為人民幣（下同）5013.36億元。

深成指10日早盤最多下跌53點，跌幅為0.36％，低見14645點後止跌反彈，最多上漲100點，漲幅為0.68％，高見14798點，半日收報14785點，上漲87點，漲幅為0.59％，成交額為5111.02億元。

滬深300指數半日收報5020點，上漲50點，漲幅為1.01％。創業板指數收報3233點，上漲11點，漲幅為0.36％。

各類股方面，水泥、金融股漲逾2％，有色金屬股漲逾1％。化工、房地產股持穩。石油股則跌逾3％，電力股跌逾2％，煤炭股跌逾1％。