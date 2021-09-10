線材廠官田鋼(2017)8月營收為2.72億元，年減36.85%，月減約11.87%；自結8月淨利4527萬元，單月每股淨利0.14元。前8月營收27.93億元，年增29.35%，自結前8月獲利5.06億元，每股淨利1.54元，仍創下佳績。
第三季鋼價漲勢停頓，市場略降溫，官田鋼第三季營運估低於第二季，但仍維持獲利。展望第四季鋼價預計是穩中趨漲的態勢，業者仍可獲利。
第三季為淡季，官田鋼8、9月盤價，持續以平盤開出。
官田鋼7月續開小高盤，仍有不錯的獲利。公司自結7月歸屬予母公司稅後利益5784萬元，單月每股淨利0.17元；8月自結淨利4527萬元，自結單月每股淨利0.14元。
官田鋼第二季受惠漲價效應，單季營收11.84億元，每股淨利0.73元，比第一季的0.48元續增。上半年營收22.12億元，營業淨利3.21億元，歸屬予母公司稅後利益3.98億元，每股淨利1.21元，比去年同期虧損好轉。
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