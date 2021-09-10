新纜索已陸續抵達貓空地區。（黃婉婷攝）

北捷表示，這次預計更換的纜索長約8.2公里，總重量達80公噸，且貓空山區地形崎嶇，對換纜工作亦是相當大的考驗。（黃婉婷攝）

只剩3天可搭！台北市知名景點貓空纜車適逢營運15周年，考量纜線已屆使用年限，台北捷運公司決議斥資4700萬更換，規畫9月13日起陸續展開新纜索布放、舊纜索回收、新纜索編接、復纜及測試等各項工作，將一路暫停營運3個月，若無天候影響，預計於12月中旬恢復營運。

北捷發言人楊秦恒表示，貓空纜車於2007年通車，根據原廠維修手冊及歐洲標準EN規範，纜索使用15年即須更換，因此團隊自2年前就著手準備換纜，並與外國技師討論工法，因此規劃於今年進行換纜，確保系統安全，時段選在暑假過後人潮較少的9月至12月。

楊秦恒指出，貓空纜車全長4.03公里，由2段循環纜索組成，這次預計更換的纜索長約8.2公里，總重量達80公噸，因此須架設許多大型機具，從高空卸下舊有纜索、延放新纜索並重新編接後安裝至塔柱，由於貓空山區地形崎嶇，對換纜工作亦是相當大的考驗。

根據工程團隊預估，楊表示，若無天候影響，預計12月中旬就能恢復營運，換纜期間民眾如有前往貓空地區需求，可利用小10、小10區、棕15及貓空左線（動物園）等公車路線。相關資訊也於捷運及貓纜網站與各車站張貼公告，並透過捷運月台、車站廣播及「台北捷運GO」APP網頁進行加強宣導，另通知各旅行業公會等相關單位提醒民眾留意。