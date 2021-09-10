今年2月張姓男子因打架情事，台北市中山警分局中山一派出所2名員警到場處理，他對員警辱罵髒話，還嗆女員警「妳很久沒交男朋友囉」「中山警察都這型」「行車小心啊」等話侮辱之，台北地方法院依妨害公務罪判拘役40天，可易科罰金。可上訴。

北院認為，張男酒後在員警到場後，即對依法執行職務之員警辱罵，妨害國家公務之順利進行，可見法治觀念淡薄，所為應予非難，惟念其於偵查中坦承犯行，犯後態度尚可，堪認其稍有悔意，依對於公務員依法執行職務時當場侮辱，判拘役40天。可易科罰金