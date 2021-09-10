作陪女子見警方到場，便腳底抹油往廁所衝，直到警方大聲嚇阻，才乖乖配合盤查。(警方提供／林雅惠提供)

國內新冠疫情仍嚴峻，卻有人藐視疫情、挑戰公權力！高雄市警方在楠梓區軍校路上查獲一棟大樓內熱炒店「藏嬌」陪客，作陪女子見警方到場，便腳底抹油往廁所衝，直到警方大聲嚇阻，才乖乖配合盤查，坦承以2小時300元報酬，在包廂內斟酒陪客，警方依傳染病防治法第67條第1項第2款規定，現場製單舉發，移請高雄市政府衛生局裁罰。

高雄市楠梓分局接獲民眾報案，指軍校路上一棟大樓內熱炒店有女陪侍，警方昨日深夜突襲該店，發現45歲劉姓女子正作陪客人，劉女見警方到場，便腳底抹油往廁所方向衝，眼尖員警看見劉女逃離，不斷呼喚她，但劉女仍不為所動，直到員警扯開喉嚨大聲嚇阻，她才乖乖折返配合盤查。

劉姓女子脫逃計策失敗後，知道紙已包不住火，就向警方坦承自己以2小時300元的報酬，在包廂內喝酒陪客，警方依傳染病防治法第67條第1項第2款規定，現場製單舉發，將業者、客人及劉女移請高雄市政府衛生局裁罰，另函請市府相關單位，對該店實施斷水斷電。

警方呼籲，防疫警戒雖下修二級，但適逢Delta病毒肆虐，相關業者務必遵守防疫規定，切勿抱持僥倖心態，以免遭到裁罰。