美麗島電子報董事長吳子嘉今年2月間接受媒體專訪，指控衛福部長陳時中就BNT疫苗採購一事「公然說謊」，警政署刑事局認為是散布疫情假消息，將吳函送法辦，但台北地檢署認為，該吳的言論內容不符疫情假消息的定義，處分不起訴。

吳子嘉今年2月22日接受媒體專訪時爆料，指台灣採購德國BNT疫苗明明有透過香港雅各臣公司，是雅各臣是上海復興下面的分代理，陳時中卻矢口否認，「為什麼要說謊」；吳還說此事與大陸政府無關，「捏造事實踹中國大陸一腳，這個作假新聞嘛！」

陳時中對於吳子嘉的質疑，回覆表示雙方有簽保密協議，有些事情無法對外公開，並強調都要有授權文件才能繼續往下談，而雅各臣早在東洋製藥提出申請之前一周，就因購買意向書不具法律效力，就已出局。

刑事局認為吳子嘉散布疫情假消息，蒐集相關事證後，依違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及經困振興特別條例》將吳函送法辦。

但檢察官認為，疫情假消息的定義為「指傳染病在特定地區及特定時間內，發生之病例數超過預期值或出現集體聚集之現象」，但吳子嘉的言論內容是針對疫苗採購的事悄，與該定義明顯無關，因此沒有必要傳喚吳到案，直接處分不起訴。