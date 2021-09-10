安平港亞果國際遊艇城悅榕渡假村3D模擬示意圖。（台南市經發局提供／曹婷婷台南傳真）

看好安平港觀光發展，南仁湖企業宣布投資興建「安平海洋之丘綜合度假城」，投資金額達103.4億元，9月17日將簽約，預估2024年動工、2027年起逐年開幕營運，未來將打造具有安平歷史紋理特色及國際港口濱海景緻的綜合度假城，吸引國內外觀光客，提升安平港國際能見度。

台南市經發局表示，台南市政府及港務公司依據「北觀光、南自貿」雙軸心發展主軸，積極推動安平港招商引資，安平港亞果國際遊艇城第1、2期休閒旅館及部分遊艇泊位興建中，第3期悅榕度假飯店已獲都市設計審議修正通過，預計年底前取得建照，全區2025年完成開發，加上南仁湖企業預計打造的「安平海洋之丘綜合度假城」，安平港北觀光水岸遊憩觀光聚落雛型漸趨成熟，逐步奠定海洋休閒產業發展利基。

台南市長黃偉哲表示，疫情嚴峻之際，顯見南仁湖企業對於政府營造投資環境深具信心，相信南仁湖公司進駐安平港後，運用城市美學、海洋教育與文化創意體驗納入開發規畫，可望與鄰近亞果國際遊艇城發揮一加一大於二的效果，帶動南台灣水岸遊憩新風貌。

經發局指出，這項投資案未來涉及都審、交評、建使照等本府權管事項，將主動提供協助並加速行政程序，期能及早落實投資並帶動城市經濟繁榮、創造就業機會。