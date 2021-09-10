世界台灣商會聯合總會今（10日）捐款260萬元給6個出勤救災單位及消防人員醫療照護公益信託基金。（消防署提供）

世界台灣商會聯合總會今（10日）捐款260萬元給6個出勤救災單位及消防人員醫療照護公益信託基金。（消防署提供）

太魯閣號出軌事件導致49人不幸罹難、超過200受輕重傷，世界台灣商會聯合總會今（10日）捐款260萬元給6個出勤救災單位及消防人員醫療照護公益信託基金，關心消防人員重大災害搶救後創傷心理重建。

內政部長徐國勇今（10日）出席世界台灣商會聯合總會捐助台鐵太魯閣號事故消防出勤搶救單位慰問金暨消防人員重大災害搶救後創傷心理重建經費儀式。徐國勇表示，深入第一線搶救災的消防弟兄，在災害現場接收到的感官、心理與情緒衝擊最深，可能因而產生災後創傷壓力。

在事後如能導入災後輔導計畫，提供壓力調適資訊及心理服務與情緒支持，有助於降低救難人員災後的身心衝擊。感謝台商總會洞察機先，主動支持基層消防同仁災害搶救後創傷心理重建及強化心理素質，未來面臨重大災害時，更能提升應變救災效能。

徐國勇提到，台商總會梁總會長對考慮到出勤救災人員隱藏的心理創傷問題，更貼心的捐贈重大災害搶救後創傷心理重建基金，台灣商會聯合總會的慷慨捐贈，除了可提供出勤單位更多專業資源外，也將是支持全國救災人員最溫柔的力量！

世界台商總會計捐贈慰問金100萬元予花蓮縣、宜蘭縣、台北市、新北市、基隆市等消防局及消防署特種搜救隊等6個出勤救災單位。另外捐贈160萬元予消防人員醫療照護公益信託基金，做為救災人員於重大災害搶救後創傷心理重建專用款項。