我國參加日本主導的「亞洲種子送上太空計畫」（Asia Herb in Space AHiS），所提供的台灣藜、姬蝴蝶蘭、甜椒及向日葵等4種上太空旅行了7個月的種子，預定於近日寄至中興大學，即將由國內中小學生協助展開後續的栽培管理與調查研究。

國家實驗研究院國家太空中心（國研院太空中心）執行科技部政策，攜手中興大學共同促成國內學子參與「亞洲種子送上太空計畫」，以增進台灣學子對太空科技的興趣。

國研院表示，這項計畫的起源，是日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）為國際太空站製造了希望號（Kibo）實驗艙，為促進亞太地區的研究人員能多加運用Kibo，亞太區域太空組織論壇（APRSAF）建立了「亞洲創益合作計畫」（Kibo-ABC），而「亞洲種子送上太空計畫」即為其中的一項。

國研院提到，台灣選定台灣藜、姬蝴蝶蘭、甜椒及向日葵等4種作物參與這項計畫，於去年12月7日，連同其他7國共14種種子一起運送至國際太空站，貯放於Kibo艙中。停留7個月後，這些種子於7月9日返抵地球，並於7月31日送抵日本JAXA，再分送回各國。日方已於9月9日寄出台灣的4種種子，預定近日即可抵達中興大學。

國研院指出，除了亞洲各國自行選擇種子送上太空旅行外，「亞洲種子送上太空計畫」也選定日本的甜羅勒及馬來西亞的聖羅勒在Kibo中種植一個月，由太空人記錄拍攝其生長情況，最後送回地球進行分析及性狀調查，所有種植資料也將提供給參加計畫的各國比對。

國研院說，在太空種植的同時，「亞洲種子送上太空計畫」也將同樣的種子寄給參與國，分給有興趣加入的學校學生栽種並進行科學上的分析，因此這次台灣也同時收到了一批未上過太空的甜羅勒種子。

國研院指出，為迎接這些種子歸來，中興大學農業暨自然資源學院（中興大學農資院）提前於8月31日以視訊方式進行「台灣種子太空旅行計畫推廣教育營」，由中興大學農藝學系楊靜瑩教授、園藝學系宋妤教授、園藝學系陳彥銘副教授及行政院農委會農業試驗所生物技術組王昭月助理研究員教導國內中小學生這些植物的生長特性，以及如何栽培管理這些種子並進行性狀調查。之後將收集這些學生的科學報告，進行國際交流與分享。

國研院表示，此教育營共有國小63組、國中37組、高中職19組報名，由於太空種子數量有限，中興大學農資院選擇了10組高中職團隊以姬蝴蝶蘭為標的、30組國中團隊以甜椒及台灣藜為標的，進行栽培與研究；並選出41組國小團隊，將發給「亞洲種子送上太空計畫」提供的甜羅勒種子進行對照實驗。至於向日葵種子，由於數量很少，相關實驗只能由研究人員親自執行。