依最新颱風路徑顯示，今（10）日午後璨樹颱風逐漸逼近南台灣，將逐漸影響台灣東南部及東部地區，公路總局表示將視風雨狀況，不排除陸續預警性封路，包含以下9處：台9及台9丁線蘇花公路、台9及台9戊線南迴公路、台11線海岸公路、台20線南橫公路、台23線東富公路、24線德文至霧台路段、台26線屏鵝公路、台27線茂林至六龜路段，及台29線五里埔至那瑪夏路段等暴風圈影響的山區公路。

公路總局將派員駐點守視、定時巡查，呼籲國人小心駕駛上開路段密切注意公路災情暨預警訊息，預為規劃行程。

公路總局已自7日起因應颱風動態，與所屬工程處依最新情資召開工作會議，分析颱風各項可能情境並盤點影響路段之排水設施及橋面或護欄排水孔清淤，重點監控路段橋梁颱風前巡查、易致災路段阻斷後的替代路線資訊，與現場指示導引牌面等項整備作業。

另因應中央氣象局已於今日5時30分發布璨樹颱風海上颱風警報，公路總局上午7時成立應變小組，執行災情預判、部署、盤點及防救災應變作為。

公路總局將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，提醒用路人颱風警報期間避免行駛山區公路、隨時收聽警廣、並注意可變資訊看板（CMS）所顯示之交通管制及訊息。民眾查詢最新路況，可透過公路總局全球資訊網站www.thb.gov.tw及省道即時交通資訊網，或撥公路總局用路人服務專線0800-231-035查詢。