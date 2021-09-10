大陸澎湃新聞10日報導，早在9月2日，《今日印度》、新德里電視台、印度報業托拉斯等印度媒體紛紛報導，中國正嘗試接管阿富汗軍事基地，並且利用巴基斯坦對抗印度。此一消息迅速引發廣泛關注，中國外交部和阿塔發言人相繼否認。經查，相關傳言始於美國共和黨籍的前駐聯合國大使妮基．海莉與眾院少數黨領袖凱文．麥卡錫。

據報導，印度《先鋒報》6日更援引消息人士說法稱，塔利班計畫將巴格拉姆空軍基地移交給中國，將坎大哈空軍基地移交給巴基斯坦，並稱巴基斯坦空軍航空工程師團隊以及中國代表團正在與塔利班進一步討論交接事宜。

報導稱，經查，在印度媒體聚焦前一天，海莉接受福斯新聞採訪時表示，美國應該密切關注中國，因為她相信，中國很快就會採取行動，試圖接管巴格拉姆空軍基地。

巴格拉姆空軍基地距離阿富汗首都喀布爾約50公里，曾是美軍在阿富汗最大的軍事基地，一度駐軍上萬人。今年7月2日，最後一批部署在此的美軍撤出，基地重要設備在撤離前已銷毀。8月15日，塔利班發言人穆賈希德宣布占領巴格拉姆空軍基地。

海莉在上述訪談時提到：「我們應該密切關注中國的一舉一動，因為我認為你將很快看到中國採取行動接管巴格拉姆空軍基地，他們將會利用巴基斯坦來壯大自身力量，從而對抗印度。」

報導指出，海莉這段言論成為印媒關注焦點，也引起美國眾議院少數黨領袖凱文．麥卡錫注意。當地時間9月9日，麥卡錫在個人推特上寫道，「20年來，美國的納稅人供養著這座基地，士兵們用生命捍衛它，但拜登卻拋棄了巴格拉姆，也拋棄了盟友，而中國正在利用拜登的失敗。」

報導指出，無論是海莉還是麥卡錫，美國政客正以「甩鍋中國」來掩蓋美國國內黨爭鬧劇和海外撤軍倉惶亂象，而萬里之外的印度媒體更樂得為這波「中國威脅論」層層加碼。

報導強調，從7月28日大陸國務委員兼外長王毅在天津會見阿塔政治委員會負責人巴拉達爾一行以來，迄今沒有任何證據表明，中國與阿富汗塔利班討論過相關問題。

9月7日，大陸外交部發言人汪文斌在例行記者會回應印媒相關報導是「純屬虛假消息」。

9月8日，阿富汗塔利班發言人沙欣同樣對俄羅斯塔斯社表示，相關報導「是謊言」。