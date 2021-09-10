甫普出獄5天的湯姓男子，上月9日下午闖進國泰世華中港分行，持美工刀挾持女行員、高喊「我要30萬元，我要進監牢」，嚇得女行員大哭，員警獲報到場勸說，湯嫌7分鐘內即棄械束手就逮。湯嫌依強盜罪嫌將湯移送台中地檢署偵辦，檢方今依加重強盜未遂罪將湯嫌起訴。

8月9日下午2時許，48歲湯男進入位在台中市台灣大道的國泰世華銀行中港分行，佯稱要開戶，趁女行員轉身拿開戶相關表格時，取出隨身攜帶的美工刀，接著以左手架住女行員脖子，還一直說「我要搶劫、我要坐牢、給我30萬！」

其他行員立即啟動通報機制，還有人大膽地拿手機錄影存證，警方獲報趕抵，4名員警接續勸說「不要激動」、「把刀子放下，好好講」，湯沒有抵抗，隨即將刀子放在桌上，雙手放在背後讓警方上銬。

事發時正在提款的民眾說，見湯嫌走進銀行，向女行員稱他從沙鹿來台中，去了3、4家銀行要開戶卻都沒人理他，不料女行員親切招呼卻反而被挾持，嚇得一直哭泣。

是否因疫情太苦，生計困難或欠債才鋌而走險？無業的湯嫌落網後向警方供稱，「是因為想吃牢飯才犯案」，他告訴員警，找不到工作，生活困難才會行搶。警方在湯嫌身上找到部分藥品與藥單，他身上沒有錢，懷疑因出獄後無法重回社會而犯案。

據了解，湯曾於2019年8月在清水的宮廟大門口縱火，被台中地院判刑1年，本月4日才剛出獄，卻只自由了5天時間，未來可能要再入監服刑。警方調閱銀行監視器等證據，訊後依強盜罪嫌將他移送偵辦。