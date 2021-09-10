健身器材大廠明躍(4151)8月合併營收1.73億元，較去年同期減少15.08％；前8月營收19.95億元，年增89.12％。由於出貨仍受航運缺櫃、塞港的影響，8月營收略有減少，不過公司營運規模擴大，累計前8月營收表現仍是大幅成長，新機種上市及新產能開出，明躍對歐美消費旺季效應仍然看好。

明躍與國際家用健身器材領導品牌iFIT、迪卡儂（Decathlon）密切合作，隨著市場規模成長，明躍也積極擴產，擴大公司營運規模，效益正顯著提升。因應公司未來版圖持續擴張，今年臨時股東會已通過辦理現金增資私募普通股，計畫引進策略合作夥伴。此外，明躍會繼續強化資本結構，且進行組織調整，激勵內部人才創意發想、產品研發，提升公司接單能力，除了增加目前主要客戶代工產品線外，也將拓展其他國際品牌訂單。

為更貼近市場，接軌國際客戶與發展自有品牌LifeSpan，明躍亦將展開下一階段的國際布局，於各重點區域設置據點，能夠掌握消費趨勢與服務客戶，有利深耕市場及開發更多明星產品。