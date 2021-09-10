璨樹颱風來襲 3航線18船班今停航 12:552021/09/10 旺報 簡立欣 、中時、 郭吉銓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 氣象局10日發布璨樹颱風海上警報，圖為9日因颱風外圍環流影響，黃昏時刻色彩動人，一對新人與攝影師前往海邊紀錄幸福時刻。（郭吉銓攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 交通部航港局天然災害應變小組表示，受璨樹颱風影響，今（10）日共3航線、18船班停航，包括富岡-綠島全部停航8航次，富岡-蘭嶼全部停航4航次，後壁湖-蘭嶼：全部停航6航次。海運無加開航班。 航港局呼籲民眾颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而須滯留離島。 強颱璨樹逐漸逼近 龜山島今起封島3天 璨樹轉強颱 最快今晚發海警 #船班停航 #璨樹 #航線 #颱風 #航次 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 強颱璨樹急轉彎 恐擦邊襲台 04:102021/09/10 生活新聞 璨樹颱風逼近 台東離島遊客返回、熱氣球提前落幕 17:552021/09/09 生活 強颱璨樹發海警 吳德榮：明後2天威脅最大 09:092021/09/10 生活 強颱璨樹來襲 2021台灣國際熱氣球嘉年華9日提前落幕 15:402021/09/09 生活 璨樹最新路徑曝 直撞護國神山 周末風雨最大 15:422021/09/09 生活 「小鋼砲」璨樹颱風眼曝 鄭明典3字形容 兩地成風雨熱區 08:042021/09/10 生活 強颱璨樹進逼 氣象局：預估今天下午至晚間發陸警 09:162021/09/10 生活 強颱璨樹逼近東台灣 蘭嶼、綠島遊客今提前返回 11:242021/09/09 生活 強颱璨樹路徑拐彎恐襲北台 3天風雨時程出爐 19:032021/09/09 生活 颱風警報未發 北市中山分局廁所天花板突崩塌 07:492021/09/10 社會 璨樹颱風來襲 曾文水庫將視氣象條件啟動調節性放水 20:272021/09/09 生活 生活熱門新聞 璨樹最快下午發陸警 專家揭「颱風假機率高」縣市 - 生活 璨樹「放棄登陸不群聚」 周末狂風豪雨！放假機率曝 - 生活 全球為何都輸給Delta？重症醫1圖揭真相：人類敗在說謊 - 生活 印度神童恐怖預言又中 再拋震撼彈 曝下一波巨大災難 - 生活 第八輪AZ今10點預約 這2種人有資格 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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