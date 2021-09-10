交通部航港局天然災害應變小組表示，受璨樹颱風影響，今（10）日共3航線、18船班停航，包括富岡-綠島全部停航8航次，富岡-蘭嶼全部停航4航次，後壁湖-蘭嶼：全部停航6航次。海運無加開航班。

航港局呼籲民眾颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而須滯留離島。

強颱璨樹逐漸逼近 龜山島今起封島3天
璨樹轉強颱 最快今晚發海警
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