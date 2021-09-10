新竹、彰化近期提出升格直轄市，盼爭取更多中央統籌分配款。台中市長盧秀燕10日表示，《財政收支劃分法》需修改，建議地方稅收多留給各縣市，增加縣市自有財源，加速地方建設。

市長盧秀燕今天上午出席豐原西勢社區公共托育家園開幕典禮，針對新竹、彰化提出希望升格直轄市一事，盧秀燕指出，縣市合併升格，地方意願非常重要，需尊重當地民眾的想法。

針對統籌分配款的劃分，盧秀燕表示，每個縣市大部分稅源都交給中央，留在地方的很少，以致於中央統籌財源，造成各縣市需要爭取、造成競爭，但她認為在民主國家，其實地方繳的稅應該儘量留給地方，以台中市來講，一年要繳給中央的稅約1500億元，分回台中約只有600億元，不到一半，因此地方建設有時需透過立法委員向中央爭取經費。

盧秀燕說，她支持應該部分稅收繳給中央，讓中央進行全國性建設，但當地方進行建設時，反而還要繳稅給中央後，再將經費爭取回來，難免「巧婦難為無米之炊」。因此，她認為《財政收支劃分法》需要修改，不應讓縣市間去爭統籌分配款這塊餅，建議中央將地方稅收多留給各縣市，中央與地方的比例要調整，讓各縣市都可增加自有財源。