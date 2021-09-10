美國總統拜登今天宣布新政策，要大部分聯邦機關雇員接種COVID-19疫苗，還鼓勵大企業雇主要員工接種或每週採檢。在野的部分共和黨人則批評他越權。

拜登此舉在力促美國約2/3勞工去打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，同時要所有規模超過100人的私人企業要求員工接種或每週採檢。

美國勞動部的工作安全及保健局（OSHA）規劃針對不配合疫苗強制令的私人企業採取執法行動，每違規一次可罰近1萬4000美元。

拜登對數以千萬計不願接種疫苗的美國人說：「我們一直很有耐心，但耐心快耗盡了，你們拒絕打疫苗，讓我們所有人付出代價。」

總的來說，拜登這次的政策和演說，是他迄今為鼓勵美國人接種疫苗所採取最激烈的手段。Delta變異株正在美國快速蔓延，造成新一波感染和死亡。

這波病例激增不僅對全美構成風險，也危及拜登去年競選時矢言控制疫情的承諾。自從他7月聲稱美國離宣告擺脫致命疫情不遠以來，民意支持率就逐漸下滑。

雖然拜登政府卯足力氣敦促人民接種免費又易取得的疫苗，根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）數據，仍只有略多於62%符合資格的人完整接種。

拜登今天警告：「我們正處於艱難時期，可能會持續一段時間。」

傳染病和健康政策專家說，這些規定不太可能很快就顯著扭轉美國的感染率；喬治城大學（Georgetown University）學者古德曼（Jesse Goodman）說，這些措施仍有助於抵抗未來潛在的新一波疫情，降低死亡率和住院率，並減輕醫療系統的壓力。

古德曼曾是美國食品暨藥物管理局（FDA）首席科學家，他表示：「這絕對是該做的正確舉動，理想上，每個人都應該已經打完疫苗了。」

拜登在將近半小時的電視演說中，指責「少數特定民選官員」以選擇自由和經濟為由，不願實施戴口罩和接種疫苗的規定，致使民眾患病。

共和黨籍佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）7月就下令阻擋校內強制戴口罩的規定。

政府醫療官員曾表示，染疫住院患者中超過97%未接種疫苗，病故者中未接種疫苗的占比更高。

但拜登推出的最新措施，預期會遇到政治和法律上的挑戰。

共和黨籍聯邦眾議員羅傑斯（Cathy McMorris Rodgers）說，拜登是在「利用恐懼、操控和強制規定」。共和黨全國委員會（Republican National Committee）也表示，有意就疫苗強制令控告拜登政府。

向來效忠前總統川普的共和黨籍眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）曾因拒絕在議場戴口罩被罰款，她今天推文說，她已提出法案，要「阻止因疫苗強制令而產生的職場歧視」。

根據路透社統計，美國目前平均每天新增約15萬3533染疫病例，相當於今年1月7日疫情高峰的61%。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計顯示，全美迄今累計超過4000萬起確診病例、逾65萬人死亡。