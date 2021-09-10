中星9B衛星周四（9日）晚上7時50分在四川西昌衛星發射中心，利用長征三號乙運載火箭成功發射升空，衛星進入預定軌道。據了解，該衛星特別設計專門的轉發器，可以用於開通直播，支持4K、8K高畫質影像傳輸，具備為2022年北京冬奧會等大型活動或體育賽事提供高畫質直播的能力。

這次發射任務是長征系列運載火箭的第388次飛行，距離8月24日長征三號乙運載火箭執行上次任務僅16天。中國航天科技集團一院長征三號甲系列運載火箭總體主任設計師劉立東表示，這次發射應用新一代無線傳感子系統，為火箭提供更先進的測量手段，能進一步提升火箭飛行數據的獲取能力、傳輸速度、實時性和安全性。

該衛星設計壽命15年，負責運營管理的中國衛通集團股份有限公司，是全中國唯一擁有通訊衛星資源且自主可控的衛星通訊營運企業，被列為一類應急通訊專業保障隊伍。中星9B衛星在軌交付後，中國衛通營運管理的在軌民商用通訊廣播衛星達到15顆。