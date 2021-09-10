台北地方法院傳出法官及行政人員為一名派遺法院的工友連署請命的爭議，北院發布澄清稿解釋，張姓工友駐北院工作表現因受到服務之法官青睞，北院已轉知承包商應遵守勞基法，給予張姓員工公平及適當之處置。

北院解釋，法院所在之司法新廈，因建築物老舊，且機關人員眾多，用電量亦為最高維持用電安全，並避免瞬間用電量過大，造成跳電或電線走火等意外，十餘年來均未准許機關同仁私自攜帶微波爐、烤箱、電鍋、電磁爐、電湯匙等瞬間高用電量之炊具到院使用。

北院指出，今年9月初，承攬張姓工作人員（工作內容是法官辦公室清潔、文件遞送等，勞務內容與工友相似)，私自在其服務之法官辦公室放置微波爐，並向法官誆稱「係向總務科申請所得」，且違規行為遭查獲後，又誆稱「該微波爐為法官所有」。

北院表示，張姓工友自行攜帶微波爐到院原已違反北院的規定，且在進行調查中一再為不實陳述，破壞信用基礎，本院自難再將法官辦公室的清潔及公文遞送等重要勞務交託張姓工作人員。

因張姓工作人員為勞務承攬之包商派駐北院，北院無權解雇，對之亦無懲戒權，僅能通知承包商有關派駐人員違反本院工作規則之情形，請承包商依據其與張姓工作人員間之勞動契約，適當處理，以維持勞務品質。

北院指出，張姓工作人員派駐法院2年多以來，工作表現因受到服務之法官青睞，法官對於張姓工作人員之違規行為如何處置甚為關心，連署院長，希望本院能提醒承包商就張姓工作人員之處置應符合正當程序及比例原則，本院已轉知承包商。