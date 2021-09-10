立法院朝野黨團今協商開議日期，朝野共識於17日開議。在野黨關注疫苗採購、振興五倍券等議題，要求相關專案報告，並速審特別預算。對於在野黨仍主張發現金，民進黨團總召柯建銘表示，發現金與否是政策的選擇，各黨各自負責，行政院五倍券預算已經送進來，也有可能退回去說改發現金，這是要面對的政治現實。

立法院今協商達成17日開議共識，並邀請行政院長蘇貞昌於17日當天就3＋11決策進行專案報告備質詢；22日再邀蘇貞昌針對疫苗接種、整備、受害救濟等備質詢；23日則邀蘇貞昌報告紓困特別預算第四次追加案，24日開始做施政報告。此外，各黨團也同意在衛環委員會成立疫苗採購調閱小組。

在野黨團今天也分別提出各自的要求，國民黨團認為蘇貞昌應該先公開道歉，才能進來做施政報告，國民黨團首席副書記長萬美玲指出，疫情造成838人死亡，752接種疫苗猝死，到現在看不到3＋11檢討報告，台灣疫苗施打率還全球倒數，台灣人淪落到要每天排隊搶殘劑或是出國打疫苗，蘇貞昌應先鞠躬道歉，才能上台做施政報告。

民眾黨團總召邱臣遠也質疑疫苗覆蓋率不足，要完成每人3劑疫苗至少應該買6000萬劑。邱也認為應該先審五倍券相關預算，不是政策都上路了才在立法院走流程。民眾黨團副總召高虹安也質疑政院追加1600億預算，大部分都是要拿來發五倍券，看不到疫苗採購，也看不到預算全貌，應該優先處理紓困特別預算的審查。

時代力量黨團總召邱顯智也認為疫苗應該要超買才對，Delta進到社區，但年輕爸媽的施打率卻是最低的，應加速取得疫苗。邱顯智也強調，發現金直接撥入帳戶還是最好的方法，到底紓困的錢有沒有到真正需要的人手上，且疫情期間，撥帳戶減少接觸也是最好的方式。時代力量書記長陳椒華也希望提早審查特別預算，「不希望他券都發了，我們還沒審。」

柯建銘表示，發現金與否是政策選擇，各黨要各自負責，行政院五倍券預算已經送進來，也有可能退回去說改發現金，這都是要面對的政治現實。

至於藍營要求蘇貞昌要先道歉才能上台，柯建銘直言「天底下沒這種事」，批國民黨不道歉就不讓他上台「沒這麼廉價」，他反質問國民黨，「你質詢能問到他道歉我也佩服」，蘇不道歉如果被國人指責，他要承受政治譴責，但沒有因為他不道歉就不讓他上台的。

柯建銘也提到修憲時機，他強調，修憲太快太晚也不行，要併到2022跟九合一大選一起做公民複決，那明年三月初在立法院通過是可能的時機點。