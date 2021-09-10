半導體產業景氣持續暢旺，研調機構IC Insights看好半導體銷售到今年底都將保持強勁力道，全球前15大半導體廠第3季營收可望季增7%，其中，晶圓代工龍頭台積電（2330）下半年業績將逐季攀高，全年營收將成長24%。

IC Insights指出，台積電在7奈米及5奈米先進製程技術需求強勁驅動下，第3季營收可望季增11%，預期第4季營收將較第3季再成長4%，整體下半年營收將較上半年成長14%，今年總營收將成長24%。

IC Insights看好半導體銷售到今年底都將保持強勁力道，全球前15大半導體廠第3季營收可望季增7%，其中，高通（Qualcomm）及蘋果（Apple）受惠5G智慧手機旺季需求強勁，第3季半導體營收將分別較第2季強勁成長12%及13%。另外，手機晶片廠聯發科第3季營收將季增約2%。

在資料中心伺服器、企業運算及5G智慧手機對記憶體需求依然強勁下，IC Insights預估，三星（Samsung）、SK海力士（Hynix）及美光（Micron）3家記憶體廠第3季營收可望同步季增10%。

IC Insights預期，英特爾（Intel）第3季營收恐將季減約3%，全年營收將衰退約1%，與整體半導體業成長24%相比，表現較遜色。

IC Insights預期，AMD第3季營收約增長6%，全年營收將大幅增長60%。預計該公司今年第3季、第4季的營收將分別達到41億美元和42.3億美元，下半年營收將比上半年增長14%。