東部疫情穩定，各機關團體陸續推出微旅行，行政院農業委員會農糧署東區分署與光豐地區農會，規劃系列農遊體驗，邀遊客走訪阿美族原鄉光復鄉，體驗採摘野菜、紅糯米酒釀及炒黑豆等遊程，感受原鄉文化與原始美食。

這次活動將來到花蓮光復鄉，是東台灣最大阿美族原鄉，農作生產以稻米為主，另有紅糯米、箭竹筍、黃藤心、樹豆、黑豆等原住民文化特色農產，近年野菜美食也深受遊客歡迎，光豐地區農會及旅行社在東區分署補助輔導下，規劃原鄉農遊行程，截至今天已逾100人報名，相當踴躍。

縱谷輕鬆遊的遊程，還會到太巴塱部落參觀傳統祖屋、古井及木雕等原民文化。（王志偉攝）

農糧署東區分署長徐煇妃說，光復鄉位於花東縱谷平原間，耕地面積約507公頃，半數以上人口為原住民，保存完整阿美族傳統文化和生活飲食，其中紅糯米是太巴塑部落傳統代表作物，當地先後成立「太巴塑紅糯米產銷班」及「太巴塑紅糯米生活館」，帶動產業部落發展，吸引族人返鄉就業。

疫情趨緩，花蓮推原鄉農遊，到縱谷光復鄉體驗原住民文化與美食。（王志偉攝）

徐煇妃說，農遊體驗行程，主要結合原鄉文化、生態體驗旅遊及特色農產業DIY，行程豐富包括花蓮縣考古博物館、光復鄉吉利潭、太巴塱文化導覽及鳳林小鎮漫遊等，並安排食農教育體驗，有紅糯米酒釀DIY、黑金茶培炒及有機農場的採摘野菜。

承辦遊程的明利旅行社表示，原氣食足縱谷輕鬆遊的遊程，限量發售優惠200人，每人僅要688元，每週五、六、日早上8點半發車，只要16人就成團，從花蓮後站出發後接續導覽遊程，還會到太巴塱部落參觀傳統祖屋、古井及木雕等原民文化。即起開放線上及電話03－8466898報名，詳情可到官網查詢。