立法院長游錫堃今召集朝野協商，討論立法院新會期開議日，會前民眾黨、時代力量黨團都提出盡早開議的訴求，新會期民眾黨團主張憲改、疫苗採購調閱小組及太魯閣號事件調查小組提升到院級、紓困振興級疫苗採購、勞保改革專案報告，以及四大公投議題等。時力黨團則希望因應疫情變化，立法院應盡速實施委員會視訊示範會議，避免議事受到疫情影響。

行政院昨提出紓困振興特別預算追加案，民眾黨團副總召高虹安今質疑，政院提出的1600億元追加預算案中，完全沒看到疫苗採購的追加，如果只是在年度預算增加120億疫苗採購，相較世界其他國家都在搶購疫苗數量，政府編列的預算數字遠遠比不上。

面對疫苗短缺，已訂購疫苗數量到貨不如預期，高虹安呼籲，行政院應該重新考慮繼續開放民間疫苗採購專案，比照先前民間採購疫苗模式，擴大疫苗的到貨量，以利盡速提供國人施打，而不是像疫情指揮官陳時中一方面說疫苗已經足夠，另方面又說國人全面始打第二劑是不可能的任務。

民眾黨團總召邱臣遠表示，目前國內第二劑疫苗覆蓋率僅4.29％，比例非常低，不具保護力，尤其是Delta病毒來勢洶洶，要求行政院長蘇貞昌針對疫苗採購程序、國產疫苗EUA及疫苗政策進行專案報告。

時代力量黨團總召邱顯智則說，這會期有五大預算要審查，其中，部分預算立法院都還沒有通過，卻都已經開始使用，令人無法接受，希望盡快開議以利相關預算審議。

對於行政院拍板五倍券政策，相關追加預算將送立法院審議，時力黨團副總召陳椒華表示，現在疫苗施打率不足，應該要發現金，給予民眾、業者真正紓困，但政府堅持要發券不現金，相關追加預算案審查時，時力黨團將會嚴格把關。