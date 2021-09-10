根本無法預測，恐怖情人會出現在什麼地方！資深媒體人呂文婉最近上節目，談到演藝圈也有恐怖情人，某男星有暴力傾向，對每任女友都出手，把女生打得鼻青臉腫，事後再下跪道歉，跟對方懺悔以後絕對不會再這樣，但卻每次都食言，根本是慣犯。

呂文婉作客《媽媽好神之俗女家務事》節目，爆料某男星的家暴黑歷史，表示他最近一次鬧出家暴事件，是前女友出面淚訴遭男方軟禁，且是在她家對她施暴，長達6小時，嚴重到她一度以為自己會沒命，因為男友一度拿枕頭悶住她的口鼻，「根本就是要讓你死這樣」。

女方在受虐多時後，趁著男方熟睡時，把握機會偷偷逃跑，跑到警察局求救，並申請保護令，但即使已報案，她仍不敢一個人回家，最後在警方陪同下一起返回事發現場，不料一踏進家門，現場狀況讓她完全傻住了。

女方跟警方一同回家，卻看見男星跟他媽媽像沒事一樣坐在客廳沙發，母子倆還跟警察說這是他們的房子，面露不悅地撂話：「這樣不是侵入民宅嗎？」，超荒謬的說詞，讓女方傻眼，趕忙去翻出租屋契約才證實這是她家，錄影現場眾人都覺得很誇張，主持人季芹更直呼：「這母子怎麼會覺得自己演戲會成功？」。

呂文婉表示，回頭看看這個男星施暴的事件，會發現都是同樣的套路，星媽都會在關鍵時刻出面，幫兒子收拾爛攤子，幫他道歉、談和解等，等同幫他擔起他該承擔的部分，直言這男星會變成這樣，「就知道其來有自吧！」。