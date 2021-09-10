資深藝人澎恰恰去年宣布欠債2.4億破產，日前與沈玉琳舊愛佩真直播賣泡菜，還陸續向對方借款46萬，未料傳訊給對方「今晚，是我人生的最後一晚」，嚇得佩真拜託媒體幫忙找人，卻反遭泡菜廠商指控欠款沒還，無疑在消費澎恰恰炒新聞，對此，她無奈表示被落井下石，更喊話：「每一句話都要對的起自己的良心」。

佩真和澎恰恰合作直播賣泡菜，卻因為借錢捲入風波，被質疑消費澎恰恰炒新聞，對此，她表示自己是每天為工作而努力的女人，甚至沒辦法停下脚步沒有工作，即便承受重責大任，卻仍對他人伸出援手，沒想到因為自己的憐憫之心，無端捲入這場是非，甚至被落井下石，讓她體會到「人善被人欺的感覺」，除了希望對方有證據再說幾分話，更喊話：「希望你做的一切，所說的每一句話，你都要對的起自己的良心」。

澎恰恰事後在臉書報平安後寫下：「發給友人提及『最後一晚』之事，實為心情之抒發，而此訊息為私人之間的對話，是情緒性的表達。不宜做為新聞媒體來報導！引起譁然。」據悉讓佩真滿腹委屈，根據《聯合報》報導，她表示沒要當藝人，根本不需要炒新聞，接到告別簡訊擔心找人是正常反應，好心幫忙卻被潑髒水，更向廠商隔空喊話「若合作不愉快請來把泡菜載走」。

澎恰恰如今手上只剩下《超級夜總會》主持棒，尤其三級警戒後，節目錄影全部停擺，導致三個月收入全掛零，導致心理受到嚴重打擊，因此血壓飆高去醫院掛急診，不過，他也強調賺錢還債一事未曾改變，也為鬧出的風波向相關人致歉。