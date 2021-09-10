促轉會規畫中正紀念堂轉型成「反省威權歷史公園」，還要移除已故前總統蔣中正銅像。對此，藍委吳斯懷痛批，促轉會不是仇恨會，如要拆蔣公，那要不要拆日本神社？此番言論引來許多網友認同，資深媒體人趙少康也現身留言，獲得超過3000網友喊讚。

吳斯懷昨（9日）在臉書發文表示，在民進黨政府「轉型正義」的號召下，「去蔣化」近幾年來如火如荼，繼中正紀念堂停播「蔣公紀念歌」、文宣品被「下架」後，現在促轉會又要將中正紀念堂更名。

若中正紀念堂及蔣公銅像代表威權，要更名拆除，吳斯懷認為，那麼在台灣代表日本殖民威權時期的日本神社、八田與一銅像，要不要也一起更名、拆除！吳斯懷指出，蔣介石是黃埔軍校第一任校長，帶領著黃埔軍校學生參與北伐、第一次國共內戰、抗日等戰爭，蔣介石代表著國軍的大家長。

對於促轉會作法，也是黃埔子弟吳斯懷稱，自己強烈譴責這種以仇恨為出發點的作為，道理很簡單，「蔣公一詞代表畢生在軍旅之黃埔人，與同胞過去在戰亂中的血淚記憶，蔣公更曾經是國軍榮民的典範」。吳斯懷建議蔡政府，如果將過去的歷史及基本價值觀，拋得一乾二淨，將使仇恨再生、族群對立，這難道是「台灣價值」嗎？

許多網友在其po文底下留言表示贊同吳斯懷論點，趙少康也現身在其文下回應，「民進黨想把中正紀念堂改成『反省威權紀念公園』，完全出於政治目的，只想透過操縱族群仇恨、撕裂台灣，獲取自己的政治利益。身為反共的巨人，蔣公對確保台灣安全、奠定經濟發展的功不可沒，史實必需尊重」，一番真心言論獲得超過3000個讚。