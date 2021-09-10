金益鼎(8390)今日除息，每股配息1.6元，開盤參考價36.6元，今日股價開低後，多頭奮力翻紅，勉強守在平盤上方，填息之路走得顛簸。

金益鼎新竹二廠擴廠計畫，新增甲級廢棄物混合五金物理處理廠，也持續深耕發展東南亞電子廢棄物及五金的市場通路，並布局綠能產業，進軍綠能及再生能源市場。金益鼎指出，持續透過集團組織整合優化、發展精實敏捷生產、精進成本結構、開發多元產品等各面向體質的調整優化，以提升資源效益，增進整體營運績效及市場競爭力。

金益鼎指出，在新冠病毒疫苗有望開始接種有利經濟復甦下，大宗商品2021年持續看旺，特別是銅與鋅等基本金屬；黃金等貴金屬也有望受惠於通膨升溫等趨勢而走高。因為美元貶值、及各國央行QE措施所帶來的流動性支撐下，2021年原物料商品將進入結構性的「多頭」市場，尤其銅價後市看多，原因包括需求升溫但庫存低迷，可能導致供不應求，再加上各國推動綠色能源，再進一步推升銅需。銅金屬及黃金等貴金屬各占本公司營收47%及11%，對營收及獲利的預估樂觀看待。