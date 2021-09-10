世芯-KY(3661)在海外訂單湧入，加上若美國採用出口管制條列最低限度規則，將可望恢復飛騰生產，今世芯-KY開高走高，約11：10即攻上漲停價819元，一路鎖住。

日前外資就看好世芯-KY受惠海外急單湧入，可望從今年上半年營收占比24%，成長到明年營收占比將成長到40~50%，加上大陸的運算市場客戶也在評估採用世芯-KY，營運動能成長可期，也將其目標價一口氣調升到950元。

不僅如此，世芯-KY的天津飛騰事件，假設後續應用的美國出口管制條列最低限度規則，預估可望恢復飛騰現有產品的生產訂單，加上世芯-KY已經確保明年的晶圓產能，代表包含亞馬遜、英特爾Habana Labs等海外客戶訂單的題材都尚未反映，下半年營運動能強勁，可望相較上半年明顯增長。

世芯-KY 8月營收8.41億，月增加3.45%，年增加22.69%；前8個月累計營收70.37億，年增成長56.05%，創下歷史同期新高。