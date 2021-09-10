北韓官媒「朝中社」10日報導，北韓領導人金正恩和夫人李雪主9日參謁錦繡山太陽宮，慶祝北韓建國73周年。但朝中社發布的照片未見金正恩胞妹、中宣部副部長金與正的身影。這也是李雪主時隔4個月再次公開露面。

除了金正恩夫婦，陪同瞻仰金日成和金正日遺體的還有國務委員會第一副委員長兼最高人民會議常任委員會委員長崔龍海、黨中央委員會組織書記趙甬元、內閣總理金德訓、黨中央委員會書記朴正天等政治局常委和武裝力量高層幹部。

值得注意的是，朝中社發布的照片裡未見金與正的身影。電視台前日錄播的閱兵儀式和廣場舞會也不見她出席。根據南韓韓聯社報導，之前即使北韓媒體沒有提到金與正的名字，她也會經常在照片或影片裡露面。但同為女性的黨中央副部長玄松月和歌手金玉珠卻現身閱兵儀式，唯獨金與正未出現，更加引人揣測。她上次公開露面是9月2日列席政治局擴大會議。

北韓9日在金日成廣場舉行閱兵儀式，金正恩還與參與者合照留念。他表示，莊嚴閱兵式充分展現北韓的民間及安全武裝力量的戰鬥力和凝聚力。

今年並非逢5逢10的年份，不過北韓為了加強內部團結，以工農赤衛軍為主體的民防閱兵式紀念建國73周年。但金正恩並未在儀式上發表演講。