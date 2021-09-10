中秋賞月品嚐美食佳節將至，桃園市政府衛生局為維護民眾食品衛生安全，至轄內糕餅烘焙業、餡料製造業、大賣場、連鎖超市、各式火鍋燒肉店及網購商店等場域，抽驗117件中秋應景食品，其中僅有1件「台灣朝天椒」驗出農藥殘留超標不合格。

衛生局說表示，該次抽驗品項包含月餅、餡料、鹹蛋黃、蔬果、水產品、生鮮肉品、烤肉食材及醬料等產品，檢驗防腐劑、蘇丹色素、農藥殘留、重金屬、漂白劑、動物用藥殘留含乙型受體素類、亞硝酸鹽、硼酸及其鹽類、過氧化氫及3-單氯丙二醇等項目。

衛生局說明，117件中有116件符合規定，唯一檢驗不合格者是在愛買楊梅販售的「台灣朝天椒」，測出農藥撲克拉 0.26 ppm，其容許量為0.01ppm，殘留含量與規定不符，已立即要求桃園市的業者下架不得販售，並追查產品來源，並已移請供應商所轄衛生局後續辦理。

衛生局呼籲，購買月餅及烤肉食材時應優先選擇信譽良好店家，不買來路不明的食品，注意產品外觀是否變質及標示完整性，開封後儘快食用完畢，並依產品包裝說明保存食品；另外選購蔬果時，可依循食在地、選當季的概念，在食用前也應充分清洗，以降低農藥殘留的風險。

衛生局再次提醒，疫情期間過節須落實政府防疫措施。如有消費問題或任何爭議，可撥打0800-285-000或1950消費者服務專線，向衛生局或桃園市消費者服務中心申訴。