梁朝偉最近為加入漫威宇宙的出道作品《尚氣與十環傳奇》宣傳接受不少專訪，其中他聊到過往作品秘辛，透露14年前接演《色，戒》時，導演李安事先就跟他說：「會有情慾戲」，梁朝偉起初心想拍戲拍了十幾年，情慾戲應該不算什麼，結果到了片場開拍時才發現：「哇！這麼大膽」。

梁朝偉近日接受《GQ》專訪，聊到過去演過的經典角色和作品，談到《重慶森林》，他表示自己試鏡時電影已經開拍，某天王家衛打來問他要不要參加，梁朝偉回當時在錄唱片，最多只能空出兩星期，王家衛隨即回應：「兩個星期也OK！」梁朝偉便匆匆加入劇組，創下他拍電影最快的紀錄，還笑說：「這不像是王家衛的風格」。

梁朝偉近日為新作《尚氣與十環傳奇》宣傳。（圖／達志影像）

梁朝偉笑說，王家衛的風格就是永遠不會告訴你整個故事要說什麼，也不會讓演員讀劇本，他會讓演員自己去發掘角色和故事，但不喜歡讓演員花太多時間準備，至於2013年的《一代宗師》兩人再度合作，梁朝偉笑說自己當時已經43歲，沒有功夫底子，對他來說練習是件很困難的事，加上是夏天，他每天都被要求練6個小時，令他忍不住抱怨喊可不可以只練3小時，期間他還傷到手臂，他為趕快好變帶傷練習，卻發現這樣無法完全痊癒，休息一陣子再回到片場後，他又因為一個大動作場面再度受傷，只好面對命運再休息3個月，先讓其他人拍他們的戲份。

談到《色，戒》，梁朝偉坦言起初對情慾戲不以為意，到了片場才發現比想像中大膽很多，而這也是他眾多角色中難得飾演反派的一部片，為了片中需要，梁朝偉透露自己花了很多時間學習中文發音，對他而言是很大的挑戰，而初次和湯唯合作，因兩人進劇組不久就要拍攝愛情戲，李安特別花很多時間安排機會讓兩人熟悉彼此、培養感情，才成功造就螢幕前的虐戀火花。