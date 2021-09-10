雙十國慶將至，國慶籌備委員會今表示，今年國慶大會，將開放300名民眾現場觀禮，從即日起至9月16日開放線上報名，預計於9月20日中午通知獲選民眾。不過，近期疫情有再升趨勢，慶籌會將視疫情狀況滾動式調整。

受到疫情影響，去年國慶大典管理人數降低，僅開放500名民眾，觀禮者總數為7500人；今年總觀禮人數再降載至4000人，民眾觀禮人數僅開放300名。

慶籌會表示，國慶官網從今日上午10時至9月16日24時止開放報名，年滿18歲且持有我國身分證的國民即可參加報名，系統將以電腦抽籤方式，抽出300位幸運民眾，並預計9月20日12時起同時以電子郵件及手機簡訊通知獲選民眾。

為落實防疫措施，獲選的民眾須於9月22日17時前上網填寫「健康聲明書」並點選「確認參加」後始完成報名；未依限填寫者，將視為放棄。

慶籌會提醒，這次慶典活動將採實名制，獲選民眾入場請務必攜帶「國民身分證」並佩戴「觀禮證」等相關文件供查驗，全程佩戴口罩；若正在檢疫隔離及自主健康管理者，以及國慶當日有發燒（額溫超過37.5℃、耳溫超過38℃）及呼吸道相關症狀或味覺喪失，腹瀉等情況的民眾，請勿參加。