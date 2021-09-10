新竹市長林智堅拋出大新竹合併議題，引發各地縣市升格或整併以及資源分配等問題被熱烈討論。國民黨主席候選人卓伯源今表示，他在2009年擔任彰化縣長任內，就曾爭取改制升格為直轄市，可說萬事皆備只欠東風，就差臨門一腳，他建議研商彰化縣改制升格為第七都。

卓伯源說他舉雙手贊成將彰化縣改制升格為直轄市，讓努力做事的彰化縣長王惠美可全力為市民服務，讓台灣區域均衡發展，並修改財政收支劃分法，落實國土規劃，去除城鄉懸殊差距，讓國家生活資源全民平等共享。

卓伯源說，彰化位處台灣的中樞，是建縣近300年的農業科技產業大縣，是台商的故鄉，山海線鐵路交會處，六都外的第一大縣，在文化歷史及台灣整體發展上都深具重要性，沒有不予改制升格的理由。

卓伯源指出中央的預算分配65％集中在6都，35％才分配給各縣市，粥少僧多，常令非直轄市的縣市首長巧婦難為無米之炊，他若當選黨主席後一定邀集38位藍委共商，將《財政收支劃分法》列為優先處理的法案。

卓伯源主張回歸民意與專業，研商彰化縣改制升格為第七都，並考量新竹縣市等合併及國土規劃落實事宜，不能有天龍國及次等縣市次等公民之分。