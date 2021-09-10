童星劉楚恬因飾演《羋月傳》的小羋月爆紅，天然美貌還紅到國外，被譽為「全球最年輕美女」，也因為脫俗顏值傳出「美到禁止整形」的說法，日前劉楚恬迎來11歲生日，她清新甜美的模樣再次掀起討論，引來不少網友狂讚。

劉楚恬從小就有雙靈動大眼，由於長相像洋娃娃般可愛，她2歲就被導演相中拍廣告，直到她在古裝劇《羋月傳》中扮演芈月的童年時期，小大人的可愛模樣終於被人記住，小小年紀年收就破百萬，隨著她慢慢長大，儘管暫時在演藝圈沒有作品，將重心放在課業上，她還是積極經營微博。

劉楚恬越大越漂亮。(圖/翻攝自劉楚恬IG)

劉楚恬時常發文和粉絲分享日常生活，日前她發文曬出自己12歲慶生照，只見她綁著兩條辮子，雙手比勝利手勢放在頭上，就像是兔耳朵，劉楚恬對著鏡頭露出甜美笑容，白嫩的錐子臉和小時候的包子臉比起來消風不少，變得更有甜美少女感。

劉楚恬日前過12歲生日。（圖／翻攝自劉楚恬微博）

貼文發布後，不少網友都湧入微博祝福她，「小恬恬生日快樂呀」、「依然可愛」、「恬妹健康長大喔」、「恬恬妹妹蛋糕日快樂，幸福甜蜜的長大哦，愛你」、「幸福快樂美好伴隨你的每一天」、「恬姑娘12歲啦，祝你生日快樂」、「又是一個新的起點我們一起加油」。