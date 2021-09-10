強烈颱風璨樹海上颱風警報。(取自氣象局)

強烈颱風璨樹向台灣逐漸逼進，中央氣象局已發布海上颱風警報，前高雄市副市長李四川昨(9日)在臉書提醒民眾，請做好防颱工作，更附上自己拍攝的多張植物美照，貼文曝光一天的時間，已獲得超過3000名網友按讚分享。

李四川之前曾在臉書透露，大家都知道他是拿鐵鎚的人，但其實除了鐵鎚之外，也很喜歡拿起相機、紀錄生活中的美景，會不定期和大家分享更多美照，更形容自己「鐵鎚川伯轉職攝影愛好者」；而他昨在臉書分享的是在建國花市以350元購買的九重葛開花後的美照。

李四川說，其實沒特別去照顧九重葛，只澆澆水，反而它長的很好，真的很美，不刻意、不做作，自然就是美，平凡就是真，平淡就是福，並透過幾張花景與好朋友分享。文末，他也不忘提醒大家，強颱來了，請做好防颱工作，大家平安。

不少網友見狀後則是留言表示，「不刻意、不做作，就跟李副一樣，有能力卻平易近人」、「川伯的眼光真好」、「川伯是哲學家」、「帥李副做什麼事都有一套」、「欣賞你的做事能力喔」。