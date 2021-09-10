教育部推動「數位學伴計畫」，並於今(10)日舉辦「傑出帶班老師、傑出大學伴」線上頒獎及分享會，獲獎的國中小「傑出帶班老師」共有19人、夥伴大學「傑出帶班老師」有26名，以及「傑出大學伴」計36名。110年共有26所夥伴大學約2600位大學生投入計畫，陪伴132所偏鄉國中小與數位機會中心1660名學童學習成長。

「數位學伴計畫」培訓大專校院學生運用資訊工具與資源導入教學，利用網路學習平台，透過線上即時一對一陪伴與學習，每週2次(每次2堂課，每堂課45分鐘)，協助提升偏遠地區學童學習動機與興趣，促進城鄉學習機會均等。

苗栗縣立獅潭國中「傑出帶班老師」簡劭仲表示，「數位學伴計畫」是一個美善的計畫，一方面幫助獅潭鄉的孩子們在大學伴協助下解決課業問題、精進學習，另一方面也讓孩子們有機會學習到他們平常接觸不到的文化刺激。

簡劭仲提到，在「數位學伴計畫」中，最令他感動的是看見孩子們在更多人的陪伴下成長，大、小學伴彼此分享生活上的點點滴滴。

正修科技大學「傑出帶班老師」黃俞嘉表示，從師資生晉升為帶班老師，深深地被「數位學伴計畫」以「生命陪伴生命」的精神感動。

黃俞嘉認為，「數位學伴計畫」是如同一個家庭的團隊，帶班老師讓大學伴知道他們並不孤單，後面有團隊支持與協助。曾經有大學伴剛開始上課時很焦慮及挫折感很大，經過帶班老師協助與對話，大學伴在教學互動上逐步成長，到最後一堂課，看到小學伴滿滿的不捨，還透過畫作表達思念，彼此都感恩相遇與成長，形成令人動容的畫面。

暨南國際大學「傑出大學伴」李承曆同學表示，「螢幕的彼端，是學伴；生活的彼端，是夥伴」，參與「數位學伴計畫」遇見了小學伴，每次上課總能給與他滿滿的元氣與活力。

李承曆說，在一次上課時，小學伴分享美術勞作娃娃捏成他和另一位大學伴的樣子，那時心中的感動與溫暖，是人生中最大的祝福；他也談到，在陪伴小學伴的背後，還有教學端夥伴大學及學習端師長們的互相鼓勵與扶持，一起為共同的目標並肩而行。

教育部表示，非常感謝所有參與計畫師長及夥伴們的用心與努力，並恭喜所有得獎者，期望透過獎勵與分享，讓計畫典範擴散並傳承。疫情時代，「數位學伴計畫」秉持著不變的是「陪伴」，讓偏鄉學童感受到計畫團隊所有人投入有溫度及深度的持續陪伴。