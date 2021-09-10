彰化縣溪湖鎮日前發生一起驚悚車禍，1輛轎車行駛途中發現前車突然急轉方向、從外側切進內側，之後疑似遭到前車擋住視線，該車駕駛沒注意到路口有名老人正騎著電動車緩緩穿過，就直撞過去，造成老人當場遭撞飛倒地，老人送醫不治；大批網友怒批老人不走斑馬線又闖紅燈，也有人質疑前車為閃避老人急切也有過失。

臉書「重機車友各區路況、天氣回報中心」日前公布1段行車紀錄器影片，影片中2輛轎車行駛在馬路上，前方轎車在1處路口突然從外側切進內側，接著順利往前開，而後方車原本就行駛在內側，疑似因前方車輛擋住視線，等到前方車往前直駛後，後方車卻發現路口處有1名老人正騎著電動車緩緩過馬路。

電動車老人闖紅燈驚險躲過前車 下秒遭後車撞飛GG了

影片中，後方車發現老人時已經來不及剎車，並直直撞上對方，老人當場被撞翻倒地、身體翻滾了好幾圈，電動車也整個遭撞至對向車道，驚悚的一瞬間全被拍下；PO文中還說「9/9重陽節、9/9敬老節，颱風前夕請各位多加注意行車安全」。

其他網友則留言說，「撞到神祖牌了」、「第一台閃得很厲害」、「其實遠遠就看得到了！只是車主沒有注意，然後又誤判以為切過前車就可以了，導致這車禍」、「移動式神主牌」、「傳說中的移動式神主牌，要變成固定式神主牌了」、「原本還以為是前一台想無敵大迴轉」、「後方轎車太衰了」。