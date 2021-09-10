台中市民引頸期盼海線重要建設「台中海洋生態館」，在歷經3任市長後，於2019年已完工，原本預計明年將對外營運，不過，因基本營運設施興建工程流標6次，上個月才完成發包，將於9月中動工，最快2022年完工，營運時間恐延宕1年，預計2023年正式營運。台中市議會交通地政委員會10日上午前往考察，並提出多項建言。

斥資8.2億元打造的台中海洋生態館建築工程於2019年3月完工，原本預計2022年啟用，由於基本營運設施興建工程流標6次，這兩年多來，海生館內部布滿灰塵，建築外觀也顯舊了些，彷彿成了蚊子館，上個月終於完成發包。台中市議會交通地政委員會上午前往視察，聽取市府簡報說明工程及OT營運進度。

台中市議會交通地政委員會10日上午前往考察，並提出多項建言。（陳淑娥攝）

台中市觀旅局表示，台中海生館場館建置主要分成主體結構工程、基本營運設施工程、OT廠商投資營運三大階段，2019年4月已完成OT廠商（海珹公司）簽約，且基本營運設施興建工程於8月9日決標，施作項目包含大洋展示缸設施設備、海水儲存槽設施、海水前置處理設備、廢海水處理設施工程等，預計9月中旬即可動工，2022年底工程完工後，再由委外經營廠商海珹投資3.8億元裝修內部。

觀旅局指出，未來館內規劃為5大主題區，包括大洋缸展示區、世界之海展示區、水母展示區、河口濕地生態展示區、大甲溪流域展示區，完成後將成為海洋教育與觀光廊帶重要的節點，期盼於112年底對外正式營運。