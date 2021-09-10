彰化市太平街店家大火，熱鬧市街濃煙瀰漫。（吳敏菁攝）

彰化市太平街店家大火，熱鬧市街濃煙瀰漫。（彰化踢爆網提供／吳敏菁攝）

彰化市太平街火鍋店家大火延燒3店家 濃煙瀰漫整市區

彰化市熱鬧的太平街商圈，小火鍋店起火延燒，大火延燒3房，燒得一片精光。（吳敏菁攝）

彰化市熱鬧的太平街商圈，小火鍋店起火延燒，大火延燒3房，燒得一片精光。（吳敏菁攝）

彰化市熱鬧的太平街商圈，小火鍋店起火延燒，大火延燒3房，燒得一片精光。（吳敏菁攝）

彰化市熱鬧的太平街商圈，小火鍋店起火延燒，大火延燒3房，燒得一片精光。（吳敏菁攝）

彰化市熱鬧的太平街商圈火鍋店，中午12點55分左右，突然起火，店家全毀，大火延燒接連2平房;，全都得付之一炬，市區煙霧瀰漫，濃煙嗆人，彰化第一大隊緊急出動救火，下午近2點火勢才獲得控制。

「火燒了，濃煙嗆得都不能呼吸！」熱鬧太平街，店家雲集，突然起火燃燒，市民都聞到燒焦氣味，不少人都紛紛衝上頂樓，看到底是怎麼一回事，市區街道被濃煙壟罩，彰化縣消防局出動32台消防警車救火。

店家表示店面是承租，下午才開始營業，還在前置作業準備期間，突然起火，火勢一發不可收拾，烈焰狂燒，整個店面和座位全燒得焦黑，木板搖搖欲墜，緊鄰兩平房也全付之一炬，幸好沒有傷亡。

彰化縣消防局表示，店內都是火鍋座，又推滿小瓦斯罐等易燃物品，火勢在風勢助長下快速快速延燒，幸好店家尚未營業，店內沒有客人。總共出動32部消防車前搶救。

大火濃煙遮天蔽日入，附近彰化縣議會、縣政府和台電公司等辦公場所壟罩一股惡臭當中，情勢緊張，消防人員緊急拉起封鎖線，疏散鄰近大批民眾，並廣布水線積極進行灌救，火勢約延燒1個多小控制。

經消防救災人員初步清查，這場大火雖沒有造成人員傷亡，但店家等3房燒毀，損失慘重，肇事原因和責任歸屬還在調查中。