台股今(10日)在電子權值股領軍，鋼鐵、航運助攻下，指數開低走高，終場收在17474.57點，上漲170.24點，漲幅0.98%，成交值較前一個交易日略高，為2651億元。

美股3大指數周四(9日)收黑，僅費半小漲，台股開低，隨即震盪翻紅，早盤在台積電翻紅，聯電、聯發科漲逾2%帶動下，大盤指數震盪走高，尾盤來到17462點，漲逾150點，收復5日均線、季線。

台積電開盤下跌4元，以615元開出，盤中翻紅至623元；聯電也開低0.1元，盤中再攻至69元，聯發科盤中來到925元，漲24元，漲幅都逾2%，帶動半導體廠商跟進。

鋼鐵指數早盤走揚，中鋼終場收在39.1元，漲幅近2%；航運類股午盤過後拉升，指數漲逾2%，貨櫃三雄長榮漲逾半根停板，以133.5元作收，上漲7元，漲幅5.53%，陽明收在125.5元，漲幅3.29%，萬海漲幅1.93%，以211.5元作收。