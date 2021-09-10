足跡重疊！北市2老師、板橋確診裝修工 3人去同一間診所 13:442021/09/10 中時新聞網 何立雯 、 王嘉慶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市2老師和板橋確診裝修工人足跡重疊，3人曾經去同間診所看病。（本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市文山區一所國中的老師，以及一家幼兒園的教職員，與昨天確診的板橋裝修工人足跡重疊；兩名老師目前都沒有症狀，所任職的學校、班級皆預防性停課。根據北市府疫調發現，確診的裝修工人因身體不適，曾前往某診所就醫，這兩名老師也在同一天去同一個診所看病。 為求安全起見，校方、園方決定實施預防性停課。另外該診所醫護全數隔離、採檢。 北市松山區某國中生驚傳確診！妹妹就讀國小預防性停課一天 迎戰Delta疫情 王任賢：讓新北比照屏東緊急接種疫苗 #足跡重疊 #確診 #裝修工人 #老師 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 老師與確診者足跡重疊！北市文山區90位國中生、19名幼生預防性居隔 03:342021/09/10 生活 聲音啞、吞不下要注意！他被揪出下頷腺癌 惡性比例高 09:202021/09/10 健康 北市松山區又1學校緊急預防性停課 曾接觸確診國中生 13:312021/09/10 生活 11境外生確診 大學秋節前先遠距教學 04:102021/09/10 焦點要聞 松山某國中大清消 今下午聯醫進駐校園幫624學生PCR 09:072021/09/10 生活 爽用5倍券也能挖到3檔黑馬股 邊花錢邊賺回來 05:212021/09/10 財經 曾到板橋大樓 裝潢工傳染給妻 04:102021/09/10 焦點要聞 板橋幼兒園群聚傳播途徑為何？前台大醫這樣看 08:582021/09/10 生活 陳時中3層甩鍋網 卡死誰 04:102021/09/10 時論廣場 雲林防疫加嚴 1人確診全校停課 04:102021/09/10 地方新聞 Delta爆發陳時中籲「這5種人」別去上班 網氣炸：你快下台 10:242021/09/10 政治 生活熱門新聞 璨樹最快下午發陸警 專家揭「颱風假機率高」縣市 - 生活 國內首例！混打AZ、莫德納 境外移入「突破性感染」 - 生活 璨樹「放棄登陸不群聚」 周末狂風豪雨！放假機率曝 - 生活 直播》新北＋1感染源不明恐藏傳播鏈 侯友宜最新說明 - 生活 印度神童恐怖預言又中 再拋震撼彈 曝下一波巨大災難 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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