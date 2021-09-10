台北市文山區一所國中的老師，以及一家幼兒園的教職員，與昨天確診的板橋裝修工人足跡重疊；兩名老師目前都沒有症狀，所任職的學校、班級皆預防性停課。根據北市府疫調發現，確診的裝修工人因身體不適，曾前往某診所就醫，這兩名老師也在同一天去同一個診所看病。

為求安全起見，校方、園方決定實施預防性停課。另外該診所醫護全數隔離、採檢。