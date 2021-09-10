行政院昨天將新冠特別預算第四次追加預算案送至立法院，國民黨立委徐志榮質疑，總計舉債8400億的特別預算有如「天坑」，然而即便花了這麼多錢，但20到37歲族群很大一部分仍沒有打到疫苗，絕大部分人民也還沒等到第二劑疫苗。

徐志榮指出，從去年二月爆發疫情以來，立法院已經兩次通過特別條例，並通過四次特別預算，連同這次送進來的第四次追加案，總共五次特別預算。

徐志榮指出，從去年審查第一次特別預算案時，他就發現預算結構失衡、補助地方防疫經費九牛一毛等四大問題，但一年半過去了，總共五次的特別預算案，總經費高達8400億元，問題依舊，人民仍苦苦等不到疫苗，而舉債發錢似乎已是政府大內宣的慣用伎倆，並且是唯一伎倆。這已經不是「債留子孫，而是債留曾孫！」

徐志榮批評，花了這麼多錢，但20到37歲族群很大一部分仍沒有打到疫苗，至於超過仿單效期、苦等不到第二劑的更是絕大部分人民的共同焦慮。全世界都知道疫苗是重中之重，只有我們大有為的政府還在先卡後通，老百姓辛苦的納稅錢不應該是這樣花。