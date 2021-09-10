今天在大聯盟場上洋基以4：6敗給藍鳥，系列賽遭橫掃還苦吞6連敗，近10場只有2勝8敗，與之前那支13連勝的勁旅判若兩隊，目前他們戰績是78勝62敗，漸漸看不到美聯東區第二的紅襪了(80勝62敗)，而藍鳥趁這個系列賽大進補，跟洋基分在同區的它們戰績來到77勝62敗，隨時都可能一舉超越。

The Yankees were swept in 4 games by the Blue Jays & never had a lead.



It's the 1st time the Yanks never led in a 4+ game series since June 23-25 1924 against the Washington Senators.



They played 1250 series of 4+ games since then & led in every one. (h/t @eliassports) pic.twitter.com/DkNvPkAlbC — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) September 10 2021

另外《ESPN Stats & Info》還給出一項數據，洋基在與藍鳥系列戰中沒有領先過半次，這是自隊史1924年6月23日起對陣華盛頓參議員(現明尼蘇達雙城)來，首度在4連戰中從未領先對手，而此難堪紀錄已經高掛了97年之久，洋基可說是徹底輸掉了尊嚴，也讓他們在例行賽最後一個月身陷壓力之中。

最近的比賽中洋基打擊狀況都還算及格，但就是守不住對方攻勢，它們這個月從9月3日開始輸球，在與金鶯系列戰後兩場首戰以3：4敗陣，第二戰以7：8敗陣，接著對藍鳥首戰被0：8克蛋，再來分別以1：5、3：6、4：6輸球，連敗中平均每場失掉6.1分，表示他們在投手方面出了很大的問題。

在這之中王牌先發寇爾因傷表現不佳，更是提早退場，終結者查普曼(Aroldis Chapman)頻頻砸鍋，調整到後援的投手希尼(Andrew Heaney)也依舊找不到準心，先發投手只有泰隆(Jameson Taillon)和今天的柯特斯(Nestor Cortes)算在狀況內，其他人都無法投超過4.1局，狀況令人擔憂。

打擊部份教練頻頻更動棒次，其中原本排在中心打線的賈羅(Joey Gallo)近況非常差，今天甚至被排到第6棒，表現卻不見起色，過去15場他49打數僅敲出5支安打(包含2支全壘打)，為球隊貢獻5分，雖然選到14次保送，但吞下23次三振，打擊率是悽慘的.102，說到打擊戰犯或許沒有別的人選了。