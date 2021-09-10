美國總統拜登發表全國演說 宣布新冠疫苗接種新計畫

目前台灣民眾想完整打新冠疫苗大都只能苦等，但許多美國人對接種疫苗，態度卻截然不同。美國總統拜登周四對全國發表演說，宣布全面接種疫苗的新規定，但卻引發右派媒體全面宣戰。

拜登在演說中強調，「我們一直保持耐性，但我們的耐心正逐漸耗盡，要是你們拒絕[接種疫苗]，會讓我們全都付出代價」。據CNN新聞網10日報導，福斯新聞（Fox News）和許多右派媒體在拜登發表演說後，紛紛說他是邪惡的「暴君」與獨裁者。不過，他也獲得許多主流消息來源讚賞，有些分析家甚至說，他做得根本還不夠。

儘管如此，福斯新聞火力全開，痛批拜登。它在斗大的標題上寫道，「拜登是獨裁者」、「拜登向數百萬計美國人宣戰」，還有「徹底的極權主義者」。而要假裝這些媒體的反應不存在是不可能的，從它們把拜登和公共衛生官員形容為邪惡的暴君，就可以了解，為何有這麼多美國人不願接種疫苗，來保護自己。