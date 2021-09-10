受疫情影響，人們宅在家的時間變多了，待在自家餐桌上與家人享受美食，成為人生一大享受，近日喬治傑生（GEORG JENSEN）推出多款銀雕新作品，即是疫情期間應歐洲貴族富豪VIP的要求所設計，包括複刻1921年的冰鎮香檳桶、魚子醬盅等，以生活藝術美學提升居家防疫的生活情趣。

喬治傑生台灣董事總經理張正勳展示深受歐洲上流社會喜愛的魚子醬銀雕盅。（陳俊吉攝）

一款複刻喬治傑生先生於1921年設計的香檳桶，是新藝術風格的作品，據悉當年即是應丹麥皇室的要求所打造，後來還接到不少歐洲其他皇室的訂單，迄今尚未出現在骨董拍賣市場，若有皇室釋出，肯定會以天價落槌。

喬治傑生銀雕香檳桶，源自1921年品牌為丹麥皇室設計的複刻款式，290萬元。（GEORG JENSEN提供）

百年後的今日，喬治傑生複刻該款香檳桶，可說別具意義，幾何切面的桶身、銀珠裝飾的底座、葡萄藤葉雕刻和人工敲槌的美麗痕跡，集品牌的工藝特色於一身，每件作品需三位工藝大師分工合力、耗時6個月才能完成，上個月在日本展出時，就已售出一只。

喬治傑生應歐洲貴客要求設計的魚子醬銀雕盅，46萬元。（GEORG JENSEN提供）

除了香檳桶，喬治傑生也衍伸打造同樣款式的香檳杯、白酒杯和魚子醬盅等，可搭配成套擺放在餐桌上，重現昔日皇家宴會的奢華場景。其中魚子醬盅，據說是源自歐洲某富豪VIP的點子，喬治傑生花了4個月的時間與VIP溝通研究，設計了可放置冰磈的銀盅，裝魚子醬的容器則採用玻璃盅，湯匙也很講究，是以人工飼養牛隻的牛角製成，以提升魚子醬入口的口感。

喬治傑生魚子醬銀雕匙，2萬3000元。（GEORG JENSEN提供）