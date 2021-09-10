受疫情影響，人們宅在家的時間變多了，待在自家餐桌上與家人享受美食，成為人生一大享受，近日喬治傑生（GEORG JENSEN）推出多款銀雕新作品，即是疫情期間應歐洲貴族富豪VIP的要求所設計，包括複刻1921年的冰鎮香檳桶、魚子醬盅等，以生活藝術美學提升居家防疫的生活情趣。
一款複刻喬治傑生先生於1921年設計的香檳桶，是新藝術風格的作品，據悉當年即是應丹麥皇室的要求所打造，後來還接到不少歐洲其他皇室的訂單，迄今尚未出現在骨董拍賣市場，若有皇室釋出，肯定會以天價落槌。
百年後的今日，喬治傑生複刻該款香檳桶，可說別具意義，幾何切面的桶身、銀珠裝飾的底座、葡萄藤葉雕刻和人工敲槌的美麗痕跡，集品牌的工藝特色於一身，每件作品需三位工藝大師分工合力、耗時6個月才能完成，上個月在日本展出時，就已售出一只。
除了香檳桶，喬治傑生也衍伸打造同樣款式的香檳杯、白酒杯和魚子醬盅等，可搭配成套擺放在餐桌上，重現昔日皇家宴會的奢華場景。其中魚子醬盅，據說是源自歐洲某富豪VIP的點子，喬治傑生花了4個月的時間與VIP溝通研究，設計了可放置冰磈的銀盅，裝魚子醬的容器則採用玻璃盅，湯匙也很講究，是以人工飼養牛隻的牛角製成，以提升魚子醬入口的口感。
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