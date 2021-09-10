上週末在軍事政變中奪取政權的幾內亞軍政府今天表示，他們已下令中央銀行和其他銀行凍結所有與政府相關的帳戶。

一群特種部隊軍人5日宣稱，他們對貧困的狀況及普遍腐敗的情形感到憂心，因此推翻了總統顧德（Alpha Conde）。

軍政府發言人在國家廣播電台宣稱，凍結那些帳戶是要「保護國有資產」。

發言人說：「這（被凍結的帳戶）包括總統府與各部機關所有的公立與商業機構帳戶，還有總統名下的計畫和專案，以及即將下台政府成員、國家金融機構的資深官員與管理階層的帳戶。」

顧德在位10年期間，因礦業興盛造就了大幅的經濟成長，但民調顯示，幾內亞民眾認為，近年來腐敗現象也有增加。同時，他們對經濟和生活條件的不滿也高漲。

西非領導人預計在10日在幾內亞評估政變後的局勢，這次政變讓人擔心該地區會回到過去由軍人統治的時代。

西非經濟共同體（ECOWAS）15個會員國的領導人，昨天譴責幾內亞軍方發動政變，並呼籲他們釋放在這次行動中遭逮捕的顧德。

他們也暫停了幾內亞於西非經濟共同體的會員資格，但並沒有威脅要施行制裁。西非經濟共同體是該地區主要的政治與經濟組織。

一名西非經濟共同體高層官員表示，他們希望幾內亞的軍政府儘快任命一位「可信的」民間人士出任總理，以協助幾內亞恢復憲政秩序。